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“عين حمراء أميركية” وراء تغيّر نبرة باشاغا مع المسلحين

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأكيداً لتوقعات سابقة نشرتها 218، كشفت مصادر أمنية مطلعة أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تلقى تعليمات أمريكية بضرورة إبعاد المجرمين المطلوبين دولياً وأصحاب السوابق عن الوزارة والمؤسسات السيادية التي تقع ضمن سيطرة الوفاق.

وتُمثّل هذه المطالب إقراراً أمريكياً ضمنياً للدوافع التي حركت قوات الجيش الوطني نحو العاصمة في أبريل الماضي، على رأسها التشكيلات المسلحة التي ينضوي تحتها إرهابيون ومطلوبون دولياً، دون أي تحرّك حقيقي ضدهم من قبل الوفاق.

وبحسب ما نقلته المصادر الأمنية لـ218، فإن المسؤولين الأمريكيين وضعوا تنفيذ هذا الشرط كإحدى الخطوات اللازمة لدعم حكومة الوفاق.

يُشار إلى أن وزير الداخلية المفوض كان قد زار واشنطن منتصف نوفمبر الماضي، وشارك رفقة وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، في لقاء أمني دعت له الحكومة الأمريكية، تضمّن نقاشات حول الوضع في ليبيا والتطورات العسكرية في طرابلس.

وفور عودته إلى طرابلس، خرج باشاغا في مقطع مُصوّر مُهاجماً التشكيلات المسلحة حيث أقرّ بتدخلها في مؤسسات الدولة والعمل على ابتزازها وعرقلة مسيرتها، وقال إنه سيمنح هؤلاء المسلحين والمسؤولين المتورطين في تهديد الأمن فرصة قصيرة ليبتعدوا عن إفساد حياة الناس، حسب قوله، وهي المرة الأولى التي يخاطب فيها التشكيلات المسلحة بهذه “النبرة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • – الفحص الطبي الدوري – للمسلحين وضبط ادارات النوادي – امر مهم .
    وترك الاعمال الامنية الدورية للبلديات الليبية والشءون الاسلامية – سأرية المفعول لتدخل جهات غير ليبية في مراكز الامن وحملهم السلاح فوق الارض الليبية .

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