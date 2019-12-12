رداً على الاتفاقية.. موسكو تتساءل عن “صلاحيات السراج”

أعلنت موسكو عن رغبتها في أن تُطلعها تركيا على محتوى الاتفاقية البحرية المثيرة للجدل التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وتساءلت روسيا على لسان نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عن الصلاحيات التي أهّلت السراج لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، كما تساءلت عن “مدى كفاءة إجراءات توقيع مثل هذه الاتفاقيات بين الجانبين”.

وأشار بوغدانوف إلى موجة الغضب والتنديد الدولية التي أثارتها الاتفاقية البحرية، ما يجعل من كشف تفاصيلها بشكل رسمي أمراً مُهمّاً.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث أمس مع نظيره التركي، هاتفيا، الأوضاع والتطورات الجارية في ليبيا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن بوتين وأردوغان “تطرقا خلال الاتصال إلى قضايا تسوية الأزمة الليبية”.

وأكد بيسكوف أن الرئيسين “أعربا عن قلقهما إزاء الاشتباكات في محيط طرابلس. كما أكدا أن وقف إطلاق النار العاجل واستئناف محادثات السلام بين الليبيين، سيسهم في تطبيع الوضع”.

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