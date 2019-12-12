النايض : مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا مشبوهة .. والسراج أصبح أداة في يد الإخوان

وصف رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وتركيا بالمشبوهة، موضحا أنهم أسموها مذكرة تفاهم حتى يوحوا بأنها غير محتاجة لتصديق مجلس النواب الليبي.

النايض وفي لقاء مع قناة العربية أضاف أن مجلس النواب هو وحده المخول بالموافقة على الاتفاقيات، كونه الجهة الوحيدة المنتخبة والتي يعترف بها العالم .

وأشار النايض إلى أن نصف المجلس الرئاسي غير موجود، وأن قرارات المجلس يجب أن تكون جماعية، بالإضافة إلى أنه لم يحظ بثقة مجلس النواب .

وأكد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة أن السراج خسر إيطاليا وخسر أوروبا، وأن المتعاطفين معه أصبحوا يعيدون حساباتهم، وأن السراج ومن يتبعه أصبحوا أدوات في يد الإخوان المسلمين وأردوغان لطموحات غريبة.

هذا وقال رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض إنه يحق لمجلس النواب الان دعم الحكومة المؤقتة الموجودة حاليا وهي التي حظيت بثقته.

وبين النايض أنه في السابع عشر من الشهر الجاري تنتهي السنة الرابعة من حكم السراج الذي كان من المفترض أن يكون رئيسا للحكومة لسنة واحدة قابلة للتجديد لسنتين بحسب اتفاق الصخيرات، بعد أن تحظى بثقة البرلمان.

وأشار رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة إلى أن المجلس الرئاسي ناقص وحكومته فاقدة للشرعية، وهي الان منتهية الصلاحية.

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