إمطير: إتفاقية تركيا وحكومة الوفاق تأتي رداً على اتفاقية مشابهة بين مصر واليونان

ليبيا – قالت عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة إمطير العضو في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن المذكرة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن المناطق البحرية هي استجابة لاتفاقية مماثلة بين اليونان ومصر.

إمطير وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأول رأت أن المذكرة بين تركيا وليبيا تأتي لمواجهة ما وصفتها بـ”إنتهاكات الدول الأخرى” للحدود البحرية الليبية على حد زعمها.

يشار الى أنه بعد اعلان هذه الاتفاقية أعلنت كل من فرنسا واليونان وقبرص على اجراء مناورات عسكرية شرق المتوسط، كما أرسل إيطاليا فرقاطة حربية بحرية شرق المتوسط لحماية مرافق شركة ايني غاز في شرق المتوسط كما قامت مصر بمناورة تدريب بحرية بالذخيرة الحية في مياهها العميقة، وتأتي هذه التحركات العسكرية ردا على المذكرة التى وقعها اردوغان مع السراج بشأن ترسيم الحدود البحرية يقول مراقبون.