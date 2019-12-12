بعد توقفه لأشهر.. معيتيقة يُعاود تسيير رحلاته

تقرير 218

انطلقت اليوم بشكل تدريجي أعمال الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد أن توقفت لمدة تقارب الثلاثة أشهر وتغيير الرحلات إلى مطار مصراتة وسط آمال بأن تستمر حركة الطيران دون توقف.

وتلقى عدد من شركات الطيران إخطارا بانطلاق رحلاتها من المطار وتم إدراج المواعيد لها وبدأ فريق الخطوط الأفريقية باستقبال ركاب أولى رحلات الشركة في وقت لا تزال فيه أعمال الصيانة جارية بشكل متواصل في عدد من مرافق المطار.

وأعطت عودة الطيران إلى معيتيقة انفراجة للمسافرين الذين تكبد العديد منهم الصعاب نتيجة نقل الرحلات إلى مطار مصراتة بعد القذائف التي سقطت على المطار وهددت حياة المواطنين والعاملين فيه.

ومع كل ما حدث يأمل المواطنون بأن تستمر الملاحة في مطار معيتيقة دون توقف، لكن يبقى تفعيل الضمانات التي قدمت لتأمينه هو الكفيل الوحيد في استقرار الرحلات من غير أعمال عدائية لطالما كانت عائقا أمام الطيران المدني.

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