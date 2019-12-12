“غليان أوروبي” وتوقعات بموقف حازم تجاه الاتفاقية

يستعد الاتحاد الأوروبي اليوم لإصدار بيان تحصلت وكالة رويترز على مسودة منه يدين الاتفاقية الموقعة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وانتهاكا للحقوق السيادية ولا تمتثل لقانون البحار الذي أصدرته الأمم المتحدة .

البيان الأوروبي نشرته وكالة رويترز التي تحصلت على مسودة من البيان الذي سيصدره الاتحاد الأوروبي مساء اليوم خلال قمة تستمر ليومين حول الاتفاقية لبحث كافة الخيارات بما فيها فرض عقوبات جديدة على تركيا بعد أن أرسلت سفنا للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص في محاولة لتنفيذ الاتفاقية واستفزاز قبرص واليونان إذ بات أمر تنقيبهما عن النفط والغاز في المتوسط رهن إذن من تركيا.

ولا يبدو الخيار السلمي مطروحا بين الدول المتضررة من الاتفاقية فقد أعلنت إيطاليا عن وصول إحدى أكبر سفنها العسكرية إلى قبرص للمشاركة مع تسعة أصول بحرية في مناورات تدريبية شرق المتوسط فيما أطلقت مصر مناورات تدريبية بالذخيرة الحية لكامل أسطولها البحري أما البحرية الليبية فقد تلقت أوامر من القائد العام المشير خليفة حفتر بإغراق أي سفينة تركية تتحرك في المنطقة في رد اشتركت في حدته الدول المعترضة بأنها تملك القوة الكافية لردع أردوغان إذ ما وصل الأمر لتلك المرحلة في المتوسط.

مر أكثر من أسبوعين ولا تزال مذكرة التفاهم التركية مع الوفاق تشعل ردود الفعل وتزيد من حدتها في الوقت الذي ما زال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق صامتا وغائبا تماما عن المشهد فيما استلم أردوغان مهمة التصريح عن بلاده والوفاق حول الاتفاقية المستفزة حسب وصف واشنطن.

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