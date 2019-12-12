تعليم المؤقتة.. تعديل في جدول مواعيد الدراسة يُلغي عطلة نصف العام الدراسي بهذا العام

أخبار ليبيا24

كشف التعديل الجديد الذي أجراه وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، الدكتور فوزي بومريز، بشأن بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي لهذا العام، عن إلغاء عطلة نصف العام الدراسي بجميع المراحل التعليمية.

وبيّن الجدولين الملحقين بالقرارين رقم (524) و(525) لسنة 2019 بشأن تعديل قراري وزير التعليم رقم (410) و(411) لسنة 2019 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادة العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، أن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي سيكون يوم 27 فبراير 2020 وأن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون في الأسبوع الذي تليه اعتبارًا من يوم 1 مارس 2020.

وكان قراري وزير التعليم (410) و(411) لسنة 2019 قد تضمنا موعد في جدولهما وجود عطلة نصف العام الدراسي، والتي كان موعدها يبدأ من 9 فبراير 2020 وحتى 20 فبراير 2020.

ولم توضح الوزارة أسباب إلغاء عطلة نصف العام الدراسي لهذا العام، لكن من المرجح أن يكون ذلك بهدف تعويض الأيام الدراسية، التي شهدت إضرابًا شاملًا للمعلمين لتنفيذ قانون زيادة المرتبات الذي أقره مجلس النواب، حيث كان من المقرر أن تكون بداية العام الدراسي يوم 13 أكتوبر الماضي.

وانتظم العام الدراسي بالمدارس التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بداية شهر ديسمبر الجاري، بعد وصول نقابة المعلمين ولجنة مشكلة من مجلس النواب إلى حل مرضي لحفظ حقوق المعلمين وفق قانون الزيادة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24