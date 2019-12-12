الخارجية الروسية: الأسئلة تدور حول ما هي الصلاحيات التي لدى السراج لتوقيع إتفاقيات مع تركيا؟

بوغدانوف وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء قال:” نحن لسنا طرفاً في هذه الاتفاقية. ولكن من ناحية أخرى فإن الليبيين أنفسهم وغيرهم من الأطراف المعنية واليونان وقبرص تشعر بالقلق إزاء هذه الاتفاقية لأنها تبقى سرية”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي على أنه سيكون من الجيد الإفصاح عن محتوى المذكرة لأن الأسئلة تدور، حول ما هي الصلاحيات التي كانت لدى السراج لتوقيع هذه الوثيقة ؟ ما مدى كفاءة إجراءات توقيع مثل هذه الاتفاقيات بين البلدين!.