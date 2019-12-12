المسماري “يُحلّل شخصية بادي”: منهار.. والسراج “دمية”

218TV|خاص

أثناء المقابلة التي بثتها قناة (218NEWS) خلال برنامج (البلاد) ليل الأربعاء علق اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني على مقطع فيديو متداول بثته صفحة “لواء الصمود” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويُظْهِر صلاح بادي بين مقاتليه، ولم يكن ممكنا التأكد من “توقيته أو مكانه”، قائلا إن بادي المطلوب للجيش الوطني، وللمجتمع الدولي يحاول “رفع معنويات مقاتليه” بعد يوم خسائر كبيرة في إشارة ضمنية إلى فقدان بادي العديد من مقاتليه يوم الثلاثاء.

وبحسب اللواء المسماري فإن المقاطع التي يصورها بادي “دعاية سخيفة”، وهي تهدف لـ”حشد المعنويات” قبل “الانهيار الكبير” لمقاتليه بعد تقدم واضح لقوات الجيش الوطني في نقاط مهمة جدا في العاصمة طرابلس، متسائلا إذا ما كان معقولا أن يقنع بادي نفسه، ومقاتليه أن “حارق المطار” بإمكانه تأمين العاصمة وساكنيها، وأن يكون حريصا على أمنهم، معتبرا أن بادي هو الذي يدير المشهد حاليا في العاصمة، وأن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج “ليس سوى دمية بيد بادي”.

ووفق اللواء المسماري في المقابلة أيضا، فإن فترة ثمانية أشهر من معارك غير تقليدية في العاصمة لا تعتبر فترة كبيرة، قائلا إن الجيش الآن يجري عمليات عسكرية في الهضبة وزارة وصلاح الدين وهي نقاط مهمة جدا في العاصمة، مثمنا الغطاء القبلي والاجتماعي الممنوح شعبيا للجيش في حربه ضد الإرهاب، معتبرا أنه يرفض مصطلح الأطراف المتصارعة في ليبيا لأن كثيرين باتوا يدركون أن المعركة هي بين طرفين هما الشعب الليبي والإرهابيين الذين يتوجب القضاء عليهم، وإرسالهم للسجون في أقرب وقت ممكن، كاشفا أن استخبارات الجيش تقوم برصد وتوثيق انتهاكات للمليشيات في العاصمة.

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