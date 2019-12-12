قبرص تنتظر موقفاً أوروبيا ضد اتفاقية السراج وأردوغان

أبدى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس رغبته في أن يصدر شركاؤه الأوروبيون موقفاً واضحاً بشأن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق خلال قمة بروكسل اليوم .

وأشار المتحدث باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس في تصريحات نقلتها financial mirror إلى أن الرئيس سيلتقي برؤساء ومسؤولي الاتحاد الأوروبي على هامش القمة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة على رأسها الاتفاقية التي وصفها بغير القانونية.

وأضاف كوشوس أن نيقوسيا ستنتظر رداً إيجابياً من بروكسل ولن تعلق على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي إدعى أن قبرص ومصر وإسرائيل لن تستطيع إنشاء خط نقل الغاز عبر المتوسط دون موافقة أنقرة، فيما أشار المتحدث باسم الحكومة أنه “سيكون من الأفضل انتظار نتائج القمة”.

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