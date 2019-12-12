تركيا تطالب الأمم المتحدة بتسجيل مذكرة التفاهم مع ليبيا

كشفت وسائل إعلامية، أن تركيا تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق في ليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأوضحت وكالة أنباء الأناضول، أن أنقرة قامت أمس الأربعاء، بتقديم طلبها إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد وقع في 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

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