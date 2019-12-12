عودة الرحلات الجوية بمطار معيتيقة بعد توقف ثلاثة أشهر

طرابلس-العنوان

استأنف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، اليوم الخميس، رحلاته الجوية إلى تركيا، عقب إعادة فتح المجال الجوي بعد إغلاق دام 3 أشهر، بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت إدارة المطار، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن فريق الخطوط الجوية الإفريقية بدأ استقبال ركاب رحلة الشركة القاصدة مطار إسطنبول الدولي، في أولى الرحلات بعد توقف دام لثلاثة أشهر.

وبحث المجلس الرئاسي يوم الأربعاء الإجراءات والتدابير المتخذة لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمسافرين، حيث أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف الرحلات الجوية بالمطار ابتداء من اليوم الخميس.

وإثر الاجتماع توجه رئيس المجلس فائز السراج وأعضاء المجلس، إلى مطار معيتيقة وقاموا بجولة تفقدية، اطلعوا خلالها على ما تم تنفيذه من عمليات صيانة وتجهيز للمطار استعداداً لاستئناف الرحلات الجوية.

ورافقهم في الجولة كل من وزير المواصلات المفوض، ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، ومدير عام المطار لطفي الطبيب.