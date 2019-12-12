الشهيبي: الشعب الليبي أدرك حقيقية المؤامرات ضد ليبيا

رأى الكاتب والمدون أحمد الشهيبي، إن الشعب الليبي أدرك حقيقة الخداع والزيف والمسرحيات والمؤامرات التي تحاك ضد ليبيا، وأصبح ناضجاً ومتمرس ميدانياً على المعارك السياسية والعسكرية.

وقال الشهيبي، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إنه بالنسبة للأمريكان، فأن الخوف من نفوذ روسيا يعطى الضبابية في الموقف منذ بدايته، بينما الاتراك، كل تعبيراتهم لن تكون عبط بل هناك من يطلب منهم ذلك، والروس، فنجد أن فشل سياستهم في 2011 اتجاه ليبيا ونجاحها في سوريا، هو الدافع وراء محاولاتها الآن وبكل جهد للرجوع إلى الساحة الليبية، واصلاح الفشل السابق”، بحسب قوله.

وتابع الشهيبي، “اما مصر فهي دولة جارة وشقيقة ومن واجبها الوقوف مع ليبيا وواجب الأمن القومي لديها بتأمين الدول المجاورة من دخول الإخوان ومشتقاتهم إلى بلادهم، اما الطوفان والمد الأمني الذي انطلق من الرجمة لن يتوقف إلى بعد اعلان ليبيا دولة خالية من الإرهاب والتطرف بوجود العوامل المتاحة او العكس، والشعب الليبي أدرك حقيقة الخداع والزيف والمسرحيات السابقة وأصبح ناضجاً ومتمرس ميدانياً على المعارك السياسية والعسكرية، فعندما تنهض الشعوب استعدوا لغداً أفضل”، بحسب تعبيره.

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