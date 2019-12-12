اخبار ليبيا الان

الشهيبي: الشعب الليبي أدرك حقيقية المؤامرات ضد ليبيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى الكاتب والمدون أحمد الشهيبي، إن الشعب الليبي أدرك حقيقة الخداع والزيف والمسرحيات والمؤامرات التي تحاك ضد ليبيا، وأصبح ناضجاً ومتمرس ميدانياً على المعارك السياسية والعسكرية.  

وقال الشهيبي، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إنه بالنسبة للأمريكان، فأن الخوف من نفوذ روسيا يعطى الضبابية في الموقف منذ بدايته، بينما الاتراك، كل تعبيراتهم لن تكون عبط بل هناك من يطلب منهم ذلك، والروس، فنجد أن فشل سياستهم في 2011 اتجاه ليبيا ونجاحها في سوريا، هو الدافع وراء محاولاتها الآن وبكل جهد للرجوع إلى الساحة الليبية، واصلاح الفشل السابق”، بحسب قوله.

وتابع الشهيبي، “اما مصر فهي دولة جارة وشقيقة ومن واجبها الوقوف مع ليبيا وواجب الأمن القومي لديها بتأمين الدول المجاورة من دخول الإخوان ومشتقاتهم إلى بلادهم، اما الطوفان والمد الأمني الذي انطلق من الرجمة لن يتوقف إلى بعد اعلان ليبيا دولة خالية من الإرهاب والتطرف بوجود العوامل المتاحة او العكس، والشعب الليبي أدرك حقيقة الخداع والزيف والمسرحيات السابقة وأصبح ناضجاً ومتمرس ميدانياً على المعارك السياسية والعسكرية، فعندما تنهض الشعوب استعدوا لغداً أفضل”، بحسب تعبيره. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • غباوة الاخوان فى كل مكان لا تتغير فهم حثالة اى مجتمع بعد ان انسحب العقلاء منهم وبقى شر خلق الله ففى مصر بعد استقالة النائب الاول لمرشد الاخوان وقبل ان يصلوا للسلطة فى مصر وحل محله شيطان رجيم القى بهم الى التهلكة ودخل هو الليمان رغم ان اسمه خيرت الشاطر بينما نجا من ترك الاخوان وتفرغ للدعوة الاسلامية الصحيحة ويكتب بصحيفة المصرى اليوم الدكتور محمد حبيب يدعوا للقيم السامية للاسلام التى انحرف عنها الخوان

    رد

  • قبل التحدث عن هولاء اسأل نفسك – ما موقف خارجية سوريا – !!! في ما حصل للمساجد هناك …!!!
    ومن يُجلب السوريين لليبيا – وما مصلحتهم في ذلك وعلاقتهم التاريخية الأزلية بالأتراك .!!!

    رد