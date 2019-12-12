بالصور.. مظاهرة راجلة في بنغازي تنديدًا بالتدخل التركي في ليبيا

بنغازي-العنوان

خرج العشرات وسط بنغازي في تظاهرة راجلة تنديداً بالتهديدات التي لوّح بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.

ورفع المتظاهرين، الذين كان أغلبهم من الطلبة، هتافات رافضة للتدخل التركي في الشأن الليبي، كما رفعوا لافتات منددة بالتصريحات التي أطلقها الرئيس أردوغان هذا الأسبوع.

ولوّح الرئيس التركي أردوغان بأن بإمكان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، مُستندًا بذلك على الاتفاق الأمني المُبرم مع الحكومة في 27 أكتوبر الماضي بإسطنبول.

وأثارت تصريحات أردوغان غضبًا شعبيًا ورسميًا في أغلب مدن ليبيا، باعتبارها تهديد صريح بغزو البلاد.

ودان مجلس النواب الليبي، هذه التصريحات بشدة، وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.