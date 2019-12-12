التكبالي: الصادق الغرياني من أكثر المتحذلقين على الدين ويستعمله لمصلحة المتأسلمين الخوارج

ليبيا- إعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الصادق الغرياني من أكثر المتحذلقين على الدين ويستعمله في مصالح المتأسلمين الخوارج فقد ضرب صميم الدين الذي يحض على حماية الحمى ونبذ العنف والتصالح والتواد والتراحم حسب تعبيره.

التكبالي حث في تصريح لصحيفة “أرم نيوز” على البحث في خبايا هذا الرجل لمعرفة المزيد عن معتقده ونواياه فهو لم يُفت قط بفتوى في صالح الشعب أو الاسلام.

وتساءل قائلاً:” أيمكن أن يكون المال أقوى من الحق ويستطيع أن يهزم الضمير؟!..لقد رأينا الكثير من رجال الدين والمتعلمين يبيعون الوطن بثمن بخس بينما رجال آخرون ليسوا من العلماء تمسكوا بضمائرهم وحبهم للوطن رغم جميع الإغراءات“.

كما أكد على أن العرادي وبرشان وجميع الواقفين مع السراج ومحرضيه على قبول عرض أردوغان هم من الإخوان المسلمين فيما يقف الجيش والشعب من ورائه بالمرصاد لهم ومن ورائهم، مؤكداً على أن ليبيا ليست للبيع ولا التأجير ولا الاستعمار على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية