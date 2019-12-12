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طقس ليبيا.. أجواء باردة وأمطار متفرقة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء ستبقى باردة نسبياً على أغلب مناطق البلاد، وسط توقعات بتساقط زخات متفرقة من الأمطار شمال شرق البلاد، تكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجليها، اليوم الخميس، ما بين 15 إلى 20 درجة مئوية على أغلب مناطق البلاد، فيما تتراوح ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

وأشار المركز الوطني إلى أن موجة الأمطار ستؤدي إلى تجمّع المياه في الأماكن المنخفضة بشكل ملحوظ، إضافة إلى احتمالية جريان بعض الأودية.

ومن المتوقع أن تهبّ رياح نشطة على المناطق الشمالية قد تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد جدولاً مُفصّلاً بالتنبؤات الجوية لليوم الخميس وجاء كالتالي:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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