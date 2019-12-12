جامعة بنغازي تعرض التعاون مع «سرت للنفط» في الدراسات البيئية

قدم مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية في جامعة بنغازي عرضا لأنشطته في اجتماع مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عارضا المساهمة مع الشركة في مجال البحوث العلمية والدراسات البيئية.

وناقش الاجتماع جمـلة من الأعمال التي يمكن أن يقدمها المركز، تضمنت إمكانية المشاركة العلمية في مجال البحوث العلمية والدراسات البيئية، واستخدام معامل شركة سرت، ودعم بعــض البحوث العلمية المشتركة، التي تخدم البيئة والمجتمع، حسب بيان على صفحة الشركة في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتطرق الاجتماع إلى تقديم المركز دورات تدريبية في مجال المعالجة الكيميائية وأيضا الأمن والسلامة الكيميائية، كما استعرض المركز إمكانية العمل كطرف ثالث في مجال المعالجة الكيميائية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني.

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يذكر أن اللقاء جاء استمرارا لاجتماعات سابقة في إطار اهتمام الشركة بالمشاركات العلمية، ودعم الجامعات والمراكز البحثية؛ من أجل رفع مستوى البحث العلمي، ومواكبته للتطور العلمي العالمي.

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