“عندكم ولايا” فاجأ المشير حفتر.. ماذا عن “ردة فعله”؟

218TV|خاص

أعاد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني في مقابلة خاصة مع قناة (218NEWS) بُثّت ليل الأربعاء ضمن برنامج (البلاد) تذكير الليبيين ب”المقطع الصادم” الذي انتشر قبل ثلاث سنوات لامرأة ليبية تتعرض للاغتصاب على يد عناصر مليشياوية، إذ ظهرت في المقطع وهي تستجدي مغتصبيها بالقول “عندكم ولايا”، إذ قال المسماري إن المشير خليفة حفتر قد شعر بالغضب والاشمئزاز عند إحاطته علما بالمقطع وقتذاك، وهو من الأسباب التي جعلت الجيش الوطني عازما على “وضع حد” لإجرام المليشيات التي تروع الآمنين في العاصمة.

وقال المسماري إن الجيش الوطني لن يتراجع عن أهدافه المعلنة من عملية تحرير العاصمة، وفي مقدمتها ضرب الإرهاب، والتصدي لتجاوزات المليشيات ضد المدنيين، وسائر النشاطات الإجرامية الأخرى من الاختطاف والقتل والابتزاز، وتهديد الآمنين، مؤكدا أن استخبارات الجيش الوطني تقوم برصد وتوثيق نشاطات إجرامية للعديد من عناصر مليشيات العاصمة، وأنه بعد تحرير طرابلس سيتم إحالة هؤلاء إلى التحقيق، وإعادة العديد منهم إلى السجون التي خرجوا منها بطرق غامضة.

ووفق اللواء المسماري في المقابلة أيضا، فإن فترة ثماني أشهر من معارك غير تقليدية في العاصمة لا تعتبر فترة كبيرة، قائلا إن الجيش الآن يجري عمليات عسكرية في الهضبة وزارة وصلاح الدين وهي نقاط مهمة جدا في العاصمة، مثمنا الغطاء القبلي والاجتماعي الممنوح شعبيا للجيش في حربه ضد الإرهاب، معتبرا أنه يرفض مصطلح الأطراف المتصارعة في ليبيا لأن كثيرون باتوا يدركون أن المعركة هي بين طرفين هما الشعب الليبي والإرهابيين الذين يتوجب القضاء عليهم، وإرسالهم للسجون في أقرب وقت ممكن، كاشفا أن استخبارات الجيش تقوم برصد وتوثيق انتهاكات للمليشيات في العاصمة.

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