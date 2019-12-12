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وزير الخارجية الألماني: من المهم التواصل مع الليبيين وإبلاغهم بمسار ومجريات مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في رسالة بعث بها لوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة أن ألمانيا تقف بقوة وتدعم المسار السياسي الذي اختارته البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية.

وزير الخارجية الألماني أشار وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق أنه من المهم جدًا التواصل مع الليبيين وإبلاغهم بمسار ومجريات مؤتمر برلين مما سيمكن المؤتمر من وضع الأطر العامة لعملية مصالحة ليبية داخلية ناجحة.

وأشاد الوزير الألماني بالدعم الذي يتلقاه من سيالة شاكراً إياه على حسن الضيافة والاستقبال في زيارته التي قام بها لمدينة زوارة .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • انتم النواب سببتم المشاكل وأخرجتم المواطنين من ديارهم – واحتكرتم الطيران المدني لاجل سفرياتكم – وضيافاتكم – سيتم قصف زوارة قصف غير رباني -المختبئين في كهوفهم هناك – بسبب خدعة الضراءب الي قاموا بها لاختلاس الاموال من بعض المصارف والبنوك الليبية – وتجارة البشر والاستغلال للعمالة القادمة لليبيا – والجامعة العربية – دعهم في ادارة الترفيه وقيادة المراءة التي يدعون اليها الناس . بجهلهم .

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