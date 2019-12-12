لجنة الخارجية النيابية: سنطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التدخل التركي في ليبيا

ليبيا – علق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية بإرسال قواته إلى ليبيا، مشيراً إلى أن البرلمان سيطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التدخل التركي في ليبيا.

العقوري لفت في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” رداً على تصريح المتحدث باسم الرئاسة التركية بإرسال قواته إلى ليبيا إلى أنهم يرفضون هذا التهديد ويعتبرونه استمراراً لتدخل الحكومة التركية السافر في دولة ذات سيادة ودعم واضح لمجموعات مسلحة تتبع سلطة غير دستورية كما انه خرق لقرارات مجلس الأمن.

وأشار إلى أن المجلس سيرفع شكوى قانونية بذلك لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة فضلاً عن دعوتهم لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الأمر.

كما أوضح العقوري أن ليبيا سترعى مصالحها بجميع السبل، منوهاً إلى أن الشعب يرفض أي تواجد لقوات أجنبية على أراضية.

وشدد على أن القوات المسلحة ستدافع عن حرمة وسيادة الأراضي الليبية، وسترد بكل حزم وأن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة ستتسبب في مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.