بعد توقف دام 6 أيام.. شركة مليتة تعلن إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي

ليبيا – أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز أنه بدعم من مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط تم إعادة تشغيل حقل الفيل النفطى والعودة إلى معدلات الانتاج الطبيعية بعد توقف دام 6 أيام نتيجة الإقفال غير القانوني لأحد الصمامات الواقعة على خط التصدير.

شركة مليتة أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى إعادة فتح الصمام بالتنسيق مع الجهات المختصة وبجهود كبيرة تكللت بالنجاح من الادارة العامة للعمليات وإدارة الحقل والفريق المكلف الذي قام بالكشف عن الصمام المقفل وإعادة فتحه من جديد.

وتقدمت الشركة بالشكر لجميع من ساهم في هذا العمل، معبرةً عن أملها بأن لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي تضر بمصلحة ليبيا.

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