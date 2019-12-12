عدل الوفاق تشارك في مؤتمر عربي حول الرعاية الصحة بالسجون

شاركت وزارة العدل بحكومة الوفاق يومي 3 – 5 ديسمبر 2019، في أعمال المؤتمر العربي الأول حول الصحة في السجون، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الكويت، بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية ومساعد رئيس جهاز الشرطة القضائية لشؤون المؤسسات بالوزارة، الذي جمع ممثلين من كبار موظفي إدارات الخدمات الطبية للوزارات المسئولة عن السجون ومديري مؤسسات الإصلاح والسجون والأكاديميين وخبراء الصحة العامة من جميع أنحاء الدول العربية وكذلك عن المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن المؤتمر الذي حمل عنوان “صحة المحتجزين تعني صحتنا” خلص إلى مشاركة الدراسات العلمية بين المشاركين، حول أفضل الممارسات والبرامج المنفذة في مجال الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، وأيضا تبادل وتعزيز المهارات حول المواضيع المتعلقة بالقوانين والسياسات ذات الصلة في أماكن الاحتجاز، إضافة إلى صحة النساء والأطفال، والصحة العقلية، ونظام المعلومات الصحية في أماكن الاحتجاز.

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