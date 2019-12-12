المسماري “يُحرِج” السراج بـ”معلومة” تخص اجتماعاته مع حفتر

218TV|خاص

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني في مقابلة خاصة مع قناة (218NEWS) بُثّت ليل الأربعاء ضمن برنامج (البلاد) إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج لا يملك من أمره شيئا، ولا يستطيع اتخاذ أي قرار بسبب سطوة أجسام أمنية وعسكرية عليه في العاصمة تقوم بمصادرة قراره منذ سنوات.

ولفت المسماري إلى أنه خلال اللقاءات مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في فرنسا والإمارات ومصر كان السراج يحتاج إلى “مشاورات مع جهات أخرى” عند الطلب منه توقيع تعهدات واتفاقيات لحل سياسي في ليبيا.

وتساءل اللواء المسماري كيف للسراج أن ينفرد دون غطاء سياسي وتشريعي وقانوني بتوقيع اتفاقيات مخالفة للقانون الدولي مع الحكومة التركية خلال لحظات دون أن يشاور أحدا في ليبيا، بينما تقديم تعهدات واتفاقيات تخص ليبيا والليبيين مع أطراف ليبية تتطلب التردد والارتباك ومشاورة جهات غير معروفة، واضح -حسب المسماري- أن لديها سطوة على السراج، الذي وصفه اللواء المسماري بأنه “دمية” بيد أطراف داخلية وخارجية كثيرة.

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