أمن بنغازي يدعو السائقين بالتقيد بالسرعة القانونية نتيجة هطول أمطار غزيرة

أخبار ليبيا24

دعت مديرية أمن بنغازي سائقي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب هطول الأمطار بشكل غزير على المدينة منذ يوم الأربعاء.

ونبهت المديرية، السائقين إلى التقيد بالسرعة القانونية وبأخذ الحيطة والحذر عند القيادة.

وتشهد بنغازي هطولًا للأمطار منذ يوم أمس الأربعاء مما تسبب في غرق عدة شوارع نتيجة تراكم الأمطار وتجمعها خاصة في المناطق المنخفضة.

من جهته توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس استمرار سقوط الأمطار من حين إلى آخر على مناطق الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تكون جيدة يوم السبت مما تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

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