المستشار صالح يلتقي اليوم نظيره اليوناني وعددا من المسؤولين

يلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم نظيره اليوناني وعددا من المسؤولين، لبحث اخر التطورات وتداعيات اتفاقية رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التركي، وما يجب اتخاذه من إجراءات، إلى جانب مسألة سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق.

ووفق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فإن المستشار صالح وصل ظهر اليوم إلى أثينا تلبية لدعوة رسمية من رئاسة البرلمان اليوناني.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن تحركات رئيس مجلس النواب الدولية والإقليمية، على خلفية التدخلات التركية المتكررة في الشأن الداخلي الليبي .

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