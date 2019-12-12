عقيلة صالح يصل اليونان لبحث هذه الملفات

وصل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى أثينا عاصمة اليونان بناء على دعوة من البرلمان اليوناني.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة مناقشة مذكرة الاتفاق والتفاهم التي أبرمت ما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، في 27 نوفمبر 2019، والعمل على إلغائها، ومواجهة ذلك وإبطاله، وكذلك بحث أواصر التعاون المشترك ما بين الدولتين، وسبل المحافظة على مياههما في البحر المتوسط وفقا للقوانين الدولية المنظمة لذلك، ومناقشة ملف محاربة الإرهاب والداعمين له.

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