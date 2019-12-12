تركيا تطالب الأمم المتحدة بتسجيل اتفاقيتها مع الوفاق

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تلقت طلباً رسمياً من أنقرة تُطالب فيه بتسجيل مذكرة التفاهم البحرية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المصادر الدبلوماسية، أن تركيا قدّمت طلبها للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء.

وأثارت المذكرة التي وُقّعت في الـ27 من نوفمبر الماضي موجة غضب دولي، واتّهمتها اليونان بتهديد أمن المنطقة، كما طردت على إثرها سفير الوفاق لديها.

وفي سياق متصل، أكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاتفاق الأمني والبحري الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا وبأنها لن تسكت عن أي تهديد لمصالحها.

ورفضت قبرص الاتفاقية بشكل قاطع، وصل إلى حد تقديم شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مطالبة بحماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

وفي إطار ردود الأفعال الدولية على الاتفاقية، أعلنت إيطاليا عن وصول إحدى أكبر سفنها العسكرية إلى قبرص للمشاركة مع تسعة أصول بحرية في مناورات تدريبية شرق المتوسط فيما أطلقت مصر مناورات تدريبية بالذخيرة الحية لكامل أسطولها البحري.

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