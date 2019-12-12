بومبيو قال في كلمة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية وفقاً لقناة “سكاي نيوز” العربية إنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وإن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا.

وأضاف “نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله”.

وتابع”أبلغني وزير الخارجية لافروف مباشرة بالأمس أنه على استعداد لأن يكون جزء من ذلك وأن يواصله، ذكرته بأن هناك حظراً للأسلحة لا يزال مطبقا في ليبيا وأنه ينبغي ألا تقدم مواد أخرى داخل ليبيا”.