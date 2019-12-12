بعد توقفه لأيام.. استئناف الإنتاج بحقل الفيل النفطي

استأنفت، صباح اليوم الخميس، عمليات الإنتاج تدريجيا بحقل الفيل النفطي، بعد توقفها الأسبوع الماضي جراء أغلاق أحد الصمامات التصدير الممتدة من الحقل إلى شركة مليتة للنفط والغاز.

ونقلت وكالة أنباء رويترز، عن مصادر مطلعة، إن الحقل الليبي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا استأنف الإنتاج، فيما لم يصل الحقل إلى المعدل الطبيعي للإنتاج، مضيفة أنه ربما يتم الوصول إلى إجمالي الإنتاج اليوم الخميس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، الأسبوع الماضي، إن صماما أُغلق في خط أنابيب للتصدير من حقل الفيل، ويمتد الخط لمئات الكيلومترات من الحقل إلى ساحل البحر المتوسط شمالا، ويأتي هذا التعطل بعد توقف آخر في الفيل خلال الأسابيع الماضية ناجما عن اشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا