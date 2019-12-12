تعليقا على مذكرة تركيا – السراج.. الأمم المتحدة: يجب الاستمرار في الحوار بشأن هذه المسألة الحساسة

ليبيا – اعتبرت الأمم المتحدة مذكرة التفاهم حول مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخرًا بين تركيا وليبيا مسألة تتعلق بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية.

نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق قال للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وفقا لوكالة “الأناضول” التركية إن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتخذ موقفا أو تقدم تعليقات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية.

وبحسب الوكالة جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من إعلان تركيا وليبيا في 27 نوفمبر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي للصحفيين بنيويورك أن الأمم المتحدة على ثقة بأن جميع الأطراف المعنية تدرك الحاجة إلى استمرار الحوار بشأن هذه المسائل الحساسة.

حق إختتم تصريحه بالقول :” إنه وفقا للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ينبغي حل جميع الخلافات بالوسائل السلمية”.

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