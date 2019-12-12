أهالي الجبل الأخضر يستنكرون تصريحات أردوغان واتفاقيته مع السراج

استنكر أهالي مناطق الجبل الأخضر تصريحات الرئيس التركي، التي تحدث فيها عن استعداده للتدخل في ليبيا، كما أكدوا على رفضهم للاتفاقية التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا.

ووصف الأهالي ذلك بأنه محاولة من تركيا لإعادة استعمارها السابق في العهد العثماني.

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