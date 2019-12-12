أهالي سبها ينددون بتصريحات أردوغان ويعتبرونها استباحة للسيادة الليبية

ندد أهالي مدينة سبها بتصريحات الرئيس التركي، واعتبروها تهديدا لليبيا وأمنها واستباحة لسيادتها، مؤكدين أنهم سيقفون ضد عودة الاحتلال.
كما جددوا دعمهم للقوات المسلحة لاستعادة الأمن في ربوع ليبيا وتحقيق الازدهار فيها.
ندد أهالي مدينة سبها بتصريحات الرئيس التركي، واعتبروها تهديدا لليبيا وأمنها واستباحة لسيادتها، مؤكدين أنهم سيقفون ضد عودة الاحتلال.
كما جددوا دعمهم للقوات المسلحة لاستعادة الأمن في ربوع ليبيا وتحقيق الازدهار فيها.
أنتم خليكم مع السلاح في مناطقكم الامنية والأراضي ومعاكم الدراونة والغرياني – وما تدخلوش – في موضوع طرابلس .
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