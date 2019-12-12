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أهالي سبها ينددون بتصريحات أردوغان ويعتبرونها استباحة للسيادة الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ندد أهالي مدينة سبها بتصريحات الرئيس التركي، واعتبروها تهديدا لليبيا وأمنها واستباحة لسيادتها، مؤكدين أنهم سيقفون ضد عودة الاحتلال.

كما جددوا دعمهم للقوات المسلحة لاستعادة الأمن في ربوع ليبيا وتحقيق الازدهار فيها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • أنتم خليكم مع السلاح في مناطقكم الامنية والأراضي ومعاكم الدراونة والغرياني – وما تدخلوش – في موضوع طرابلس .

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