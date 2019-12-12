القطراني يكشف عن بنود الإتفاق العسكري السري بين أردوغان والسراج

ليبيا – كشف عضو المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني أن السرية التي أحيطت بتفاصيل الاتفاقية تعني أن هناك بنودا تضر بمصالح الشعب الليبي ومصالح دول أخرى وهو ما دفع الطرفين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للتكتم على بنودها وعدم عرضها على البرلمان الليبي لعلمهما مسبقا أن ما بها يخالف السيادة الوطنية الليبية وينتهك حقوق الشعب الليبي ويمثل اعتداء على دول أخرى مثل اليونان وقبرص.

القطراني أكد في حديث لموقع “العربية.نت” اليوم الخميس أن الاتفاقية ستتضمن ترتيبات نقل أسلحة لميليشيات الوفاق خاصة أن الجيش بات قريبا من تحرير العاصمة طرابلس كما قد تتضمن ترتيبات نقل الدواعش والإرهابيين من إدلب السورية عبر الحدود التركية ومنها إلى ليبيا بحرا وجوا ، مستنداً على ما ذكره بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة أمس الأربعاء من أن السلطات التركية تقوم حاليا بنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي.

وتوقع أن تتضمن الاتفاقية بنودا حول ترتيبات نقل أسلحة للفصائل الإرهابية التي تقاتل الجيش في طرابلس وكيفية سداد ثمنها والمسارات البحرية والجوية التي ستتم من خلالها عمليات النقل بعيدا عن أي مراقبة دولية خاصة في ظل وجود قرار أممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

ويتعلق بند آخر بالتنقيب عن الغاز في المتوسط ستتضمنه الاتفاقية،إذ أكد القطراني أن هذا البند قد يتجاهل جغرافيا وضع جزيرة كريت اليونانية ويشكل اعتداء على أثينا خاصة أنه لا توجد بين تركيا وليبيا مناطق بحرية متداخلة أو حدود مشتركة ما يمثل انتهاكا صارخا للقواعد التي تحكم قانون البحار فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية.

وقال عضو المجلس المقاطع إن الاتفاقية ستمس أيضا مصالح اليونان وقبرص فيما يخص الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة التي قد تحددها تركيا في نصوصها ويضعها تحت طائلة المخالفة،مضيفا أن تركيا من أجل تلك المصالح الكبيرة التي تحاول سلبها من الدول الأخرى تدعم حكومة الوفاق عسكريا وأمنيا طيلة الفترة الماضية وبشكل سري ولكنها ومع توقيع الاتفاقية تريد أن يكون الدعم علنيا وهو ما لم ولن يسمح به الشعب الليبي.

القطراني أشار إلى أن الليبيين لن يتوانوا عن الوقوف ضد هذه الاتفاقية التي يحاول من خلالها الرئيس التركي اغتصاب ثروات بلادهم وتحقيق حلمه المزعوم في الخلافة وإعادة أوهام الإمبراطورية العثمانية والسيطرة على مقدرات الدول العربية،مشيرا إلى أن مظاهرات حاشدة ستنطلق غدا الجمعة في كافة أرجاء ليبيا تنديدا بالاتفاقية وطلبا لسحب الشرعية من حكومة السراج.

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