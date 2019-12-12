بوغدانوف: هناك تساؤلات عن صلاحيات السراج لتوقيع مذكرة مع تركيا

قال نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف إن موسكو تأمل أن تبلغها أنقرة بمحتويات المذكرة المتعلقة بالمناطق البحرية التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق.

بوغدانوف قال في تصريح لوكالة سبوتنيك أمس إن بلاده ليست طرفا في هذه الاتفاقية، ولكن الليبيين أنفسهم وغيرهم من الأطراف المعنية واليونان وقبرص تشعر بالقلق إزاء هذه الاتفاقية نظرا لسريتها.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه سيكون من الجيد الإفصاح عن محتوى المذكرة لأن الأسئلة تدور حول ماهية الصلاحيات التي كانت لدى السراج لتوقيع هذه الوثيقة؟ ومدى كفاءة إجراءات توقيع مثل هذه الاتفاقيات بين البلدين.

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