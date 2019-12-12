الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا في عموم ليبيا

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس بقاء الأجواء باردة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا مع وجود رياح نشطة على الشمال قد تتجاوز سرعتها 50 كم في الساعة.

وأفاد المركز، أن من المتوقع استمرار سقوط الأمطار من حين إلى آخر على مناطق الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم السبت مما تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وأوضح، أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجليها هذا اليوم على أغلب المناطق تتراوح ما بين (15 – 20) مئوية، وتتراوح على المناطق الجبلية ما بين (12-14) مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق.