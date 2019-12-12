المسماري: حربنا مع تركيا مستمرة منذ 2014 ونحن جاهزون لكل ما هو قادم

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن محاربة القوات المسلحة لتركيا مستمرة منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن تركيا دعمت الجماعات الإرهابية في بنغازي بشتى الطرق.

وأضاف المسماري، في لقاء على قناة (218 نيوز)، أن الجيش الوطني لديه أدلة على أن تركيا دعمت المليشيات التي كانت في بنغازي، مؤكدًا أنها قامت بمعالجة كل جرحى الكتائب الإرهابية من الليبيين وغير الليبيين، الذين جرحوا خلال المعارك ضد الجيش في بنينا.

وذكر، أن القوات المسلحة بعد تحرير قنفودة عثرت على العديد من المفخخات والأجهزة التي تؤكد على تورط تركيا في دعم تلك المجموعات، وصولا الآن إلى طرابلس.

وأكد المسماري، على أن المعركة مازالت قائمة مع تركيا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشعب الليبي، وكذلك أسماك المتوسط، سيكونون لها بالمرصاد.

وأوضح المسماري، أن رئاسة الأركان البحرية تلقت التعليمات من القائد العام لضرب أي محاولة لتركيا لاختراق المياه الليبية.

وقال المسماري، “إن القوات المسلحة مستعدة لكل قادم”، مشيرًا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة جاهزة لكل الاحتمالات.

وتأتي هذه التصريحات للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة كرد على تلويح الرئيس التركي رجب طيب أدروغان هذا الأسبوع بأن بلاده سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.