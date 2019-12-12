عقيلة يصل أثينا لبحث اتفاقية السراج وأردوغان

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا تلبية لدعوة من رئاسة البرلمان اليوناني، بهدف مناقشة تداعيات الاتفاقية التي وقعها الرئاسي مع تركيا حول ترسيم الحدود البحرية.

وأعلنت اليونان بعد توقيع الاتفاقية، رفضها المطلق للاتفاق بين تركيا وحكومة السراج، وأكّد وزير خارجيتها على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الاتفاق.

وكان المجلس النواب أيضاً قد رفض الاتفاقية واعتبرها تجاوزا لصلاحيات رئيس المجلس الرئاسي للاتفاق السياسي فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات دولية ينبغي الرجوع فيها للبرلمان.

وقامت اليونان بطرد سفير الوفاق لديها منذ نحو أسبوع، رداً على الاتفاقية التي قالت إنها تهدد أمن المنطقة.

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