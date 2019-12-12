الاتحاد الأوروبي: اتفاق السراج وأردوغان انتهك القانون الدولي

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق البحري الموقع بين تركيا والوفاق ينتهك الحقوق السيادية لدول البحر المتوسط، مُعلناً تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين تضررتا بشكل رئيسي من هذا الاتفاق، وجاء ذلك في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل.

وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت أمس أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإصدار بيان تحصلت وكالة رويترز على مسودة منه يدين الاتفاقية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وانتهاكا للحقوق السيادية ولا تمتثل لقانون البحار الذي أصدرته الأمم المتحدة .

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