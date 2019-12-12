كونتي يدعو لموقف أوروبي تجاه انتهاكات تركيا للمياه الاقتصادية شرق المتوسط

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى موقف أوروبي إزاء ما أسماه انتهاكات تركيا للمياه الاقتصادية شرقي المتوسط، واتفاقات أنقرة مع حكومة الوفاق في ليبيا.

وشدد كونتي خلال إفادة برلمانية على أهمية أن يعيد المجلس الأوروبي تأكيد دعمه للدول الأعضاء المطلة على شرق البحر المتوسط، والمطالبة بالاحترام الكامل للقانون الدولي.

من جهة أخرى لفت كونتي إلى أنه من الضروري ألا تترجم هذه المواقف التي أشار إليها على أنها تأييد لإبطاء العملية السياسية من أجل استقرار ليبيا، وتأجيل مؤتمر برلين الذي ندعمه.

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