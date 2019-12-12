تركيا تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اتفاقيتها مع ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت تركيا، عن تقديمها بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة الوفاق الوطني حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الخميس، فإن أنقرة تقدمت أمس بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين مؤخرا، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية مع ليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في الخامس من ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وأقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، الأسبوع الماضي مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا قد حيز التنفيذ رسميا في الثامن من شهر ديسمبر الجاري.

وأثار هذا الاتفاق معارضة شديدة ورفضا محليا ودوليا واسعا من قبل اليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى مجلس النواب الليبي وحكومته المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة المشير خليفة حفتر.

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