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تركيا تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اتفاقيتها مع ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت تركيا، عن تقديمها بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة الوفاق الوطني حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الخميس، فإن أنقرة تقدمت أمس بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين مؤخرا، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية مع ليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في الخامس من ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وأقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، الأسبوع الماضي مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا قد حيز التنفيذ رسميا في الثامن من شهر ديسمبر الجاري.

وأثار هذا الاتفاق معارضة شديدة ورفضا محليا ودوليا واسعا من قبل اليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى مجلس النواب الليبي وحكومته المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة المشير خليفة حفتر.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • صحفى حمار فالمجلس الرئاسى لم يقر القرار بل بقايا المجلس الذى يجب ان يقر القرار بكامل اعضائه طبقا لاتفاف الصخيرات ثم يحول للبرلمان وهذا لم يحدث

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  • تًميت تتبع الاتحاد الشيوعي الجديد – والاتحاد الأوروبي – وتشتري الأسلحة من امريكا – وتحاول الغرض في الشمال الأفريقي والبحر المتوسط والبحر الأحمر والأراضي السورية …!!! –
    هناك تمادي – ويجب وضع حدود له – دوباوماسيا او عسكريا –
    اذا كان التريكي – ومدير استخبارات السعودية – يشجع على الدفع بقوات تركية لليبيا لحماية تجاوزاتهم – فالليبيين على ارضهم لن يسمحوا بهذا – أمنيا وسيتم رد لهم بعض اموالهم المزورة التجارية والأصنام – والتي هي أموال ليبية في الأصل – من المحلات التي أقفلت في ليبيا – وليستثمروها في الإمارات – هناك .
    – يجب التعميم البلديات .

    رد

  • Avatarالامن الوقاءي الليبي المسلح .:
    12 ديسمبر، 2019 الساعة 4:17 م
    تًركيا – تتبع الاتحاد الشيوعي الجديد – والاتحاد الأوروبي – وتشتري الأسلحة من امريكا – وتحاول الغرض في الشمال الأفريقي والبحر المتوسط والبحر الأحمر والأراضي السورية …!!! –
    هناك تمادي – ويجب وضع حدود له – دوباوماسيا او عسكريا –
    اذا كان التريكي – ومدير استخبارات السعودية – يشجع على الدفع بقوات تركية لليبيا لحماية تجاوزاتهم – فالليبيين على ارضهم لن يسمحوا بهذا – أمنيا وسيتم رد لهم بعض اموالهم المزورة التجارية والأصنام – والتي هي أموال ليبية في الأصل – من المحلات التي أقفلت في ليبيا – وليستثمروها في الإمارات – هناك .
    – يجب التعميم الامني والاوقاف في البلديات الليبية .

    رد