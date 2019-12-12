باش طبجي : إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا غير مطروح بالنسبة لتونس

أكد كاتب الدولة التونسية المكلف بوزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي أن إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا غير مطروح بالنسبة لتونس.

وقال باش طبجي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إن لدى تونس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، تعود إلى ثلاثين سنة تقريبا، وهذا طبيعي باعتبارها دولة جارة .

وعن الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية قال باش طبجي إنه من الضروري إعطاء المجال لليبيين أنفسهم لأن يجدوا حلا.

مضيفا إنه كلما ترك المجال لليبيين كي يتحادثوا ويتحاوروا كلما كان المجال لإمكانيات التنمية المستدامة أكثر، وهذا هو موقف تونس حسب باش طبجي.

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