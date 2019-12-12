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الخارجية التركية: “الاتفاقية” لا تشمل إرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الاتفاقية الأمنية بين تركيا والوفاق لاتشتمل في بنودها إرسال قوات على الأرض لمساعدة مقاتلي الوفاق.

وأشار أوغلو إلى أن بلاده لم تتلقى طلبا حتى الآن بإرسال قوات إلى ليبيا في وقت أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده لإرسال قوات لمساندة حكومة الوفاق حال طلبت منه ذلك.

وأثارت تصريحات أردوغان تساؤلات حول المسوغ والمبرر القانوني لإرسال قوات برية لتأجيج الصراع على الأرض وخرق حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وقُوبِلت تصريحات أردوغان عن إرسال قوات إلى ليبيا وانتهاك قوانين مجلس الأمن بغضبٍ محليٍّ ودوليٍّ كبيرين، واعتُبِرت دليلا على عجز الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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