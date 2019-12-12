شكري: مصر منخرطة مع الشركاء الدوليين في مسار مؤتمر برلين المرتقب

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، انخراط القاهرة مع الشركاء الدوليين في مسار مؤتمر برلين المرتقب، لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

وقال شكري في تصريحات صحفية على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية في إفريقيا أمس، إن الشعب الليبي لا يزال يعاني عدم الاستقرار وغياب مؤسسات الدولة، ما أدى إلى انتشار ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير القانونية، مضيفا أن حل الأزمة الليبية سيكون له تأثير على تحقيق الاستقرار في دول شمال إفريقيا ودول الساحل، وأنه سيعود بالنفع كذلك على الإطار الإقليمي، وإطار أمن واستقرار المتوسط.

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