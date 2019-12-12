مبعوث أردوغان يكشف تفاصيل صادمة بشأن الاتفاقية التركية الليبية

انتقد مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر الأطراف الرافضة للاتفاقية الموقعة بين المجلس الرئاسي وأنقرة واصفا إياهم بالخونة.

وقال إيشلر في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إلى أن أي أحد من الطرفين يرفض الاتفاقية يخون بلده.

وأكد إيشلر أن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا تتيح لتركيا إرسال قوات لليبيا في حال طلب المجلس الرئاسي موضحا أن حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد أنقرة لارسال قوات لليبيا جاء بموجب الاتفاقية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تسمح بتدخل الطيران التركي لدعم قوات الوفاق لمواجهة الجيش كما أنه يمكن للجنود الأتراك النزول لليبيا لتقديم تدريبات لليبيين حيث أن الاتفاقية تتضمن تعاون أمني عسكري بين الجانبين.

وشدد إيشلر على أن الاتفاقية مطابقة للقانون الدولي واشتراطات محكمة العدل الدولية مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ الأمم المتحدة ببنودها.

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