انتشال جثتين مجهولتي الهوية من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد

انتشل فريق متطوعين تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، جثتين مجهولتي الهوية من طريق النهر الصناعي شرق المدينة مساء اليوم الخميس.

وقال عضو جمعية السلام للإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط» إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل الجثتين بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة.

وأوضح بن لامة أن الجثتين جرى نقلهما وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظهما في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، مرجحًا أن تكون الجثتان لمهاجرين غير شرعيين من إحدى الجنسيات الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

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