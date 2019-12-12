رئيس البرلمان يلتقي في أثينا بنظيره اليوناني

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الخميس برئيس البرلمان اليوناني كوستانتين طاسولوس فور وصوله للعاصمة اليونانية أثينا تلبية لدعوة رسمية وجهت له.

وقال المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب “حميد الصافي” إن رئيس البرلمان اليوناني كوستانتين طاسولوس أكد تفهم الجانب اليوناني للأوضاع في ليبيا، مشددا على اعتبار اليونان لمجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.

وأضاف رئيس البرلمان اليوناني إن هذا اللقاء سيكون بداية تواصل لتحقيق علاقة مثمرة بين الشعبين.

وأضاف طاسولوس أن اليونان اطلعت على رسالة مجلس النواب الليبي الموجهة للأمم المتحدة حول مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا، مؤكدا على كل ما جاء فيها من اعتراض على بنودها.

ووجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الشكر لرئيس البرلمان اليوناني كوستانتين طاسولوس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى توجيهه الدعوة وتفهمه للوضع الليبي.

وأكد صالح أن من شأن هذه الزيارة أن تفتح آفاق التعاون والصداقة والشراكة بين ليبيا واليونان بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، مضيفاً أن مجلس النواب داعم رئيس ومؤيد للقوات المسلحه العربية الليبية في حربها ضد الارهاب وسعيها لتحرير طرابلس من الجماعات الارهابية، حسب ما نقله الصافي.

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