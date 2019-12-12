تعليم الوفاق تبحث التقرير العام للوزارة

اجتمع اليوم الخميس عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري بمديري المراكز والمصالح والهيئات والإدارات والمكاتب بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني بطرابلس استعراض التقرير العام لوزارة التعليم العام ( 2018- 2019 ) .

قدم العرض الضوئي مدير إدارة التخطيط بالوزارة ايمن المحمودي الذي تضمن عدة مؤشرات وبيانات عمل على تجميعها بالتعاون مع مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة اشتملت على عدد المعلمين والطلبة بالإضافة إلى إحصائيات تبين القدرة الاستيعابية داخل المؤسسات التعليمية بمختلف المراحل التعليمية وكذلك نسب مئوية تبين عدد الطلبة الذين التحقوا بالمعاهد الفنية المتوسطة والتي جاءت بمستوى متدني حسب ما جاء في التقرير.

وأشار مدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي قويرح إلى أن الوزارة ضمن خطتها للعام الدراسي ( 2020 ) ستعمل على إجراء صيانة شاملة لنحو ( 500 ) مدرسة وفق أولويات وضعتها مع مراقبي التعليم .

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