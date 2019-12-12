تركيا تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا

قالت وكالة «الأناضول» التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة تقدمت أمس الأربعاء، بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية منذ 27 نوفمبر الماضي، وفق ما نقلته عن مصادر دبلوماسية تركية.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في إسطنبول، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته وفق «الأناضول».

كما أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في 5 ديسمبر مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر الجاري، وفق تصريحات المسؤولين الأتراك.

ومنذ التوقيع على مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا في 27 نومفبر الماضي لا تزال ردود الفعل واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية متواصلة ما بين التأييد والتنديد.

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