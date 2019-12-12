تجمع ثوار تاجوراء يعلن إطلاق الردع لسراح عناصر من شورى بنغازي

أعلن ما يسمى بتجمع ثوار تاجوراء الذي يضم عدة كتائب ومجموعات مسلحة إطلاق قوة الردع سراح 29 معتقلا من مجلس ما يسمى بشورى بنغازي الذي كان يقوده وسام بن حميد.

وأوضح التجمع أن عمليات إطلاق سراح المعتقلين جاءت عقب وساطة مصالحة.

هذا وكان المفتي المعزول الصادق الغرياني قد جدد أمس مطالبته قوة الردع بضرورة إطلاق عناصر مجالس شورى بنغازي ودرنة واجدابيا للمشاركة في قتال القوات المسلحة بطرابلس.

يشار إلى أن مجلس شورى بنغازي يتكون من تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم أنصار الشريعة المصنف دوليا كتنظيم إرهابي وكتائب الدروع.

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