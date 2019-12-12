عضو بمجلس الدولة: مستعدون للتواصل مع البرلمان بشأن المناصب السيادية

أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومه أن المجلس على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لاختيار المناصب السيادية.

وقال همومه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن مجلس الدولة كان قد تواصل مع مجلس النواب بشأن اختيار من يتقلدون المناصب السيادية المتمثلة في محافظ المصرف المركزي ومدير الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والنائب العام والقائد العام للقوات المسلحة لكن مجلس النواب رفض التواصل في هذا الشأن.

وبين همومه أن مجلسي النواب والدولة كانا قد توصلا إلى نتائج مهمه في موضوع فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي وإعادة اختيار رئيس جديد للرئاسي إلا أن الطرفين اختلفا في آلية التطبيق ما أدى لتجميد الأمر لشهور.

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